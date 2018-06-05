Рязанец поблагодарил маршрутчика за «нежную езду». Соответствующий пост опубликовали в группе «
Мужчина рассказал, что по дороге на работу в маршрутке №99 с полным салоном людей «что-то было не так».
«Дело было в том, что водитель вел маршрутку не то, чтобы аккуратно. Я бы сказал, что он вел ее нежно», — заявил автор поста.
По его словам, водитель спокойно притормаживал и мягко трогался, отъезжая от остановки «как-то естественно вливался в поток».
«Когда норма становится исключением», — отметил рязанец. — «Я считаю, что подобные вещи должны находить обязательную ответную реакцию и поддержку в обществе. Еще раз спасибо водителю Citroen О312СО62 99-го маршрута».
Пользователи сети поддержали автора: «Похлопаем водителю маршрутки, который относится к пассажирам не как к дровам, делает свое дело добросовестно! В рязанской действительности уже это заслуживает уважения».