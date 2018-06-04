На улице Вокзальной провалился асфальт

На улице Вокзальной неподалеку от отеля «Амакс» провалился асфальт. Фотографии опубликовали в понедельник, 4 июня, в группе «
Яма появилась рядом с канализационным люком.
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На улице Вокзальной неподалеку от отеля «Амакс» провалился асфальт. Фотографии опубликовали в понедельник, 4 июня, в группе «
Яма появилась рядом с канализационным люком.
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