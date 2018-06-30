В центре Рязани дерево упало на провода. Фото

В субботу, 30 июня, на пересечении улиц Есенина и Фирсова из-за сильного ветра на провода упало дерево.
Светофор на перекрестке не работает. Машины едут по одной полосе.
Последствия ЧП устраняет бригада аварийно-спасательной службы.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 30 июня, на пересечении улиц Есенина и Фирсова из-за сильного ветра на провода упало дерево.
Светофор на перекрестке не работает. Машины едут по одной полосе.
Последствия ЧП устраняет бригада аварийно-спасательной службы.
© RZN.info
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