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16:36, 30 июня 2018 907
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В центре Рязани дерево упало на провода. Фото

В центре Рязани дерево упало на провода. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 30 июня, на пересечении улиц Есенина и Фирсова из-за сильного ветра на провода упало дерево.

Светофор на перекрестке не работает. Машины едут по одной полосе.

Последствия ЧП устраняет бригада аварийно-спасательной службы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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