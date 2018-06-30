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20:55, 30 июня 2018 246
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Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией

Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ опубликовали на портале правовой информации.

К 1 октября парламент, Верховный суд, Счетная палата, Центробанк и Центральная избирательная комиссия, а также власти регионов должны обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятия. Следить за этой работой будет специальная группа.

Среди перечисленных в плане мер — «совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции». Путин поручил усовершенствовать порядок награждения подарками отдельных категорий работников.

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе Путин включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.


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