Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией

Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ
К 1 октября парламент, Верховный суд, Счетная палата, Центробанк и Центральная избирательная комиссия, а также власти регионов должны обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятия. Следить за этой работой будет специальная группа.
Среди перечисленных в плане мер — «совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции». Путин поручил усовершенствовать порядок награждения подарками отдельных категорий работников.
С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе Путин включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.