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11:39, 30 июня 2018 1 073
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Под Рязанью утонул мужчина

Под Рязанью утонул мужчина

Из Оки около Коростова подняли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело подняли в субботу, 30 июня, в 10:50.

На место происшествия выезжали одна единица техники и пять спасателей.

Напомним, два дня назад также у Коростова уже утонул мужчина.


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