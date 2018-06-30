Под Рязанью утонул мужчина

Из Оки около Коростова подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело подняли в субботу, 30 июня, в 10:50.
На место происшествия выезжали одна единица техники и пять спасателей.
Напомним, два дня назад также у Коростова уже
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Из Оки около Коростова подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело подняли в субботу, 30 июня, в 10:50.
На место происшествия выезжали одна единица техники и пять спасателей.
Напомним, два дня назад также у Коростова уже
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