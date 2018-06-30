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16:25, 30 июня 2018 644
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На пожаре в девятиэтажке в Канищеве пострадал человек

На пожаре в девятиэтажке в Канищеве пострадал человек

При пожаре в девятиэтажке на улице Интернациональной пострадал человек. Сигнал о возгорании поступил в пятницу, 29 июня, в 17:50, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место выезжали три пожарных расчета и один спасательный автомобиль. Огонь повредил кухню в одной из квартир.


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Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

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