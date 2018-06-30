На пожаре в девятиэтажке в Канищеве пострадал человек

При пожаре в девятиэтажке на улице Интернациональной пострадал человек. Сигнал о возгорании поступил в пятницу, 29 июня, в 17:50,
На место выезжали три пожарных расчета и один спасательный автомобиль. Огонь повредил кухню в одной из квартир.
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При пожаре в девятиэтажке на улице Интернациональной пострадал человек. Сигнал о возгорании поступил в пятницу, 29 июня, в 17:50,
На место выезжали три пожарных расчета и один спасательный автомобиль. Огонь повредил кухню в одной из квартир.
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