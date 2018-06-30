Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp

Мошенники подписывают пользователей WhatsApp на платные сервисы стоимостью в 50 долларов в месяц. Об этом передает «
Жертве приходит от пользователя из списка контактов сообщение об «акции», по которой якобы можно получить в подарок товары от известных брендов.
Ссылка кажется подлинной из-за замены буквы «i» другим символом без точки.
Если пользователь переходит по ссылке, фишинговый сайт убеждается, что его открывают со смартфона, и переадресует жертву на другую страницу в зависимости от страны.
Владельцу гаджета предлагают пройти анкету. В ней четыре вопроса, ответы на которые не имеют значения.
После этого жертве сообщают о «прохождении квалификационного отбора».
Затем пользователь должен «отправить заявку на приз» за один доллар. При вводе платежных данных он подписывается на пробную версию платного сервиса.
Если подписку не отменят за неделю, с банковской карты жертвы списывается почти 50 долларов.
Специалисты порекомендовали при получении предложения проверить информацию о нем на сайте компании, которая якобы проводит акцию, а также уточнить у собеседника в WhatsApp, действительно ли он отправил эту ссылку.