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9:54, 30 июня 2018 536
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Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp

Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp

Мошенники подписывают пользователей WhatsApp на платные сервисы стоимостью в 50 долларов в месяц. Об этом передает «РИА Новости».

Жертве приходит от пользователя из списка контактов сообщение об «акции», по которой якобы можно получить в подарок товары от известных брендов.

Ссылка кажется подлинной из-за замены буквы «i» другим символом без точки.

Если пользователь переходит по ссылке, фишинговый сайт убеждается, что его открывают со смартфона, и переадресует жертву на другую страницу в зависимости от страны.

Владельцу гаджета предлагают пройти анкету. В ней четыре вопроса, ответы на которые не имеют значения.

После этого жертве сообщают о «прохождении квалификационного отбора».

Затем пользователь должен «отправить заявку на приз» за один доллар. При вводе платежных данных он подписывается на пробную версию платного сервиса.

Если подписку не отменят за неделю, с банковской карты жертвы списывается почти 50 долларов.

Специалисты порекомендовали при получении предложения проверить информацию о нем на сайте компании, которая якобы проводит акцию, а также уточнить у собеседника в WhatsApp, действительно ли он отправил эту ссылку.


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