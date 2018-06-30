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19:08, 30 июня 2018 1 266
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Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Над командой одержала победу сборная Франции. Команды встретились на стадионе «Казань Арена» в субботу, 30 июня. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу французов.

В составе сборной Франции забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57) и Килиан Мбаппе (64, 68), у аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90).

Сборная Франции сыграет с победителем пары Уругвай — Португалия.

Фото c сайта FIFA


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