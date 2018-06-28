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10:23, 28 июня 2018 564

«Инженеры будущего». Студенты РГАТУ поучаствовали во всероссийском образовательном форуме «Амур»

«Инженеры будущего». Студенты РГАТУ поучаствовали во всероссийском образовательном форуме «Амур»

21 июня в Хабаровском крае стартовала образовательная программа федеральной смены «Инженеры будущего» всероссийского образовательного форума «Амур». В ней приняли участие два представителя Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева, члены регионального отделения Российского союза сельской молодежи, доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин Роман Безносюк и студент 2 курса инженерного факультета Иван Мальгин, сообщила пресс-служба вуза.

Смена началась с мотивационной встречи, в которой приняли участие советник руководителя Росмолодежи Бату Хасиков, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, а также начальник стартового комплекса космодрома «Восточный» Николай Дворецкий.

Обращаясь к молодым инженерам, как людям, формирующим будущее, эксперты отметили, что данный форум дает всем присутствующим уникальный шанс по разработке здесь и сейчас высокотехнологичных решений, которые будут востребованы не только в России, но и во всем мире. Участники смены обсудили инвестиционные проекты, действующие на Дальнем Востоке, логистическую карту региона, вопросы профессионального обучения специалистов, возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин, а также предлагали свои проекты и идеи.

«Представители Рязанской области получили возможность посетить форум благодаря активной научной деятельности и постоянному участию в проектах Российского союза сельской молодежи», — говорится в пресс-релизе.

Роман Безносюк представляет региональное отделение РССМ в общественном совете при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, курирует работу студенческого научного общества РГАТУ, проводит научные исследования в области инженерно-технического обеспечения картофелеводства и производства зерна. Иван Мальгин изучает системы орошения овощеводства закрытого грунта, участвует в работе молодежных информационно-консультационных бригад.


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