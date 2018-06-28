Глухая рязанка завоевала титул на международном конкурсе красоты. Фото

Ангелина Митюнина из Рязани завоевала титул на международном конкурсе красоты в Италии. Об этом сообщила
Конкурс «Grand Miss» прошел в июне. Митюнина
Среди 50 моделей из Украины, Польши, Словакии и других стран 15-летняя девушка выиграла титул «Мисс Грация».
В номинации «Little Grand Miss» победила еще одна рязанка — Кристина Кураксина. Первой и второй вице-мисс также стали девочки из Рязани — Кристина Югай и Ульяна Климова. Победительницу конкурса пригласили на международный фестиваль «Waveideas», который пройдет в Греции.
Также рязанки прошли кастинг итальянского модельного агентства, что позволит девочкам участвовать в европейских съемках и показах.
Напомним, Ангелина Митюнина рассказывала, как