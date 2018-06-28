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19:57, 28 июня 2018 318
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Глухая рязанка завоевала титул на международном конкурсе красоты. Фото

Глухая рязанка завоевала титул на международном конкурсе красоты. Фото

Ангелина Митюнина из Рязани завоевала титул на международном конкурсе красоты в Италии. Об этом сообщила группа модельного агентства «Legacy» «Вконтакте».

Конкурс «Grand Miss» прошел в июне. Митюнина соревновалась за титул «Grand Mini-Miss», при этом она была единственной участницей, у которой есть особенности развития.

Среди 50 моделей из Украины, Польши, Словакии и других стран 15-летняя девушка выиграла титул «Мисс Грация».

В номинации «Little Grand Miss» победила еще одна рязанка — Кристина Кураксина. Первой и второй вице-мисс также стали девочки из Рязани — Кристина Югай и Ульяна Климова. Победительницу конкурса пригласили на международный фестиваль «Waveideas», который пройдет в Греции.

Также рязанки прошли кастинг итальянского модельного агентства, что позволит девочкам участвовать в европейских съемках и показах.

Напомним, Ангелина Митюнина рассказывала, как воплотила свою мечту и стала моделью.


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