Не останавливаться на достигнутом. Глухая рязанка стала моделью

Глухая рязанка стала моделью. Ангелина Митюнина воплотила свою мечту, несмотря на недуг, пишет газета «
Ангелина не слышит с рождения. В детстве она занималась спортом и танцами вместе со своими сверстниками. Около года назад девушка пошла учиться в школу моделей. Курсы длились полгода. Первые три месяца Ангелина занималась вместе с переводчиком русского жестового языка Рязанского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юлией Михеенко.
«Было очень интересно, — рассказала Юлия Михеенко. — У Ангелины не возникло трудностей в освоении новых знаний, слова преподавателей она читала по губам, а музыку воспринимала через вибрацию воздуха».
Ангелину уже не раз приглашали поучаствовать в рекламных фотосессиях. Она призналась, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит развиваться в разных направлениях.
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