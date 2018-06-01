Глухая рязанка впервые поедет на международный конкурс красоты

Глухая рязанка Ангелина Митюнина впервые поедет на международный конкурс красоты. Девушке всего 15 лет, пишет « Metro ».

Конкурс «Grand Miss» пройдет в Италии в июне. Митюнина посоревнуется за титул «Grand Mini-Miss», при этом она будет единственной участницей, у которой есть особенности развития.

Около 50 моделей из Украины, Польши, Словакии и других стран поучаствуют в нескольких этапах: показ вечерних платьев, национальных костюмов и коктейльных платьев.

Девушка рассказала, что слышит только звуки, которые издают машины, ритм музыки, громкие хлопки. «Когда кто-то очень громко кричит, могу тоже услышать, но о чем идет речь, не понимаю», — отметила она.

Она учится в школе для глухих и слабослышащих детей, совмещает модельную карьеру с учебой. В следующем учебном году Ангелина должна пойти в десятый класс.

Педагог по дефиле Замира Рылева считает, что Ангелина — «очень талантливая модель с большими перспективами».

«Ангелина упорно занималась и прошла через многое. Когда-то, например, она впервые встала на каблуки. И я боялась, что будет тяжело донести до нее информацию. Но проблем не возникло, она отлично все чувствует», — рассказала она.

Митюнина уже участвовала в нескольких конкурсах красоты. На счету рязанки титулы «Мисс фотомодель-2017», «Мисс Лиман-2017», «Мисс нежность-2017» и другие.

Напомним, рязанка рассказывала, как воплотила свою мечту и стала моделью.