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21:11, 1 июня 2018 729
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Глухая рязанка впервые поедет на международный конкурс красоты

Глухая рязанка впервые поедет на международный конкурс красоты

Глухая рязанка Ангелина Митюнина впервые поедет на международный конкурс красоты. Девушке всего 15 лет, пишет «Metro».

Конкурс «Grand Miss» пройдет в Италии в июне. Митюнина посоревнуется за титул «Grand Mini-Miss», при этом она будет единственной участницей, у которой есть особенности развития.

Около 50 моделей из Украины, Польши, Словакии и других стран поучаствуют в нескольких этапах: показ вечерних платьев, национальных костюмов и коктейльных платьев.

Девушка рассказала, что слышит только звуки, которые издают машины, ритм музыки, громкие хлопки. «Когда кто-то очень громко кричит, могу тоже услышать, но о чем идет речь, не понимаю», — отметила она.

Она учится в школе для глухих и слабослышащих детей, совмещает модельную карьеру с учебой. В следующем учебном году Ангелина должна пойти в десятый класс.

Педагог по дефиле Замира Рылева считает, что Ангелина — «очень талантливая модель с большими перспективами».

«Ангелина упорно занималась и прошла через многое. Когда-то, например, она впервые встала на каблуки. И я боялась, что будет тяжело донести до нее информацию. Но проблем не возникло, она отлично все чувствует», — рассказала она.

Митюнина уже участвовала в нескольких конкурсах красоты. На счету рязанки титулы «Мисс фотомодель-2017», «Мисс Лиман-2017», «Мисс нежность-2017» и другие.

Напомним, рязанка рассказывала, как воплотила свою мечту и стала моделью.

Фото со страницы Ангелины Митюниной «ВКонтакте»


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