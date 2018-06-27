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18:41, 27 июня 2018 522
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Угадает или нет? Рязанская кошка-предсказательница сделала очередной прогноз. Видео

Угадает или нет? Рязанская кошка-предсказательница сделала очередной прогноз. Видео

Кошка Кесадилья сделала очередной прогноз на матч чемпионата мира по футболу. Видео опубликовали в Instagram бара «Червячок».

На этот раз кошка делала выбор между командами Бразилии и Сербии.

«Надеемся, Кеса сегодня сделает правильный прогноз», — сказала сотрудница бара.

Кеса предсказала победу Бразилии. Матч начнется в 21:00.

Отметим, что до этого ролика сотрудники бара опубликовали в соцсети фотографию с подписью «Работа над ошибками».

Напомним, кошка Кесадилья безошибочно предсказала исход семи матчей ЧМ-2018. В прогнозе с Исландией и Хорватией кошка ошиблась.

Фото и видео: Instagram бара «Червячок»


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