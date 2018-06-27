Угадает или нет? Рязанская кошка-предсказательница сделала очередной прогноз. Видео

Кошка Кесадилья сделала очередной прогноз на матч чемпионата мира по футболу. Видео опубликовали в Instagram бара «
На этот раз кошка делала выбор между командами Бразилии и Сербии.
«Надеемся, Кеса сегодня сделает правильный прогноз», — сказала сотрудница бара.
Кеса предсказала победу Бразилии. Матч начнется в 21:00.
Отметим, что до этого ролика сотрудники бара опубликовали в соцсети фотографию с подписью «Работа над ошибками».
Напомним, кошка Кесадилья безошибочно
Фото и видео: Instagram бара «Червячок»