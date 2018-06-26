Со среды еще 15 рязанских улиц останутся без горячей воды. Адреса

Со среды, 27 июня, еще на 15 рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
До 10 июля горячей воды не будет в доме №2/1 по улице 4-я Линия.
До 22 июля горячую воду отключат по адресам:
- 1-й Осенний переулок, дома №№1, 4;
- 1-й проезд Гагарина, дом №12;
- улица 1-я Линия, дома №№28а, 30а, 30;
- улица 2-я Железнодорожная, дома №№12, 30, 32, 34, 38, 38 корпус 1;
- улица 4-я Линия, дом №34;
- улица 6-я Линия, дома №№18, 20;
- улица Гагарина, дома №№11, 16 (детский сад №123), 32;
- улица Дзержинского, дома №№27, 33, 33/1, 56/11, 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, 62 корпус 1, 69, 71 (школа №3);
- улица Ленинского Комсомола, дома №№1, 13 (школа №44), 17, 17 корпус 1, 19, 23, 24, 26, 28, 3, 3 корпус 1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 4, 40, 6, 6 корпус 1;
- улица Пушкина, дома №№38, 39/1, 40, 42, 43/40, 46/38, 48, 50/39;
- улица Семена Середы, дома №№14 (детсад №109), 23/27, 28/29;
- улица Стройкова, дома №№11, 25, 30;
- улица Татарская, дома №№14, 17, 33, 37, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3;
- улица Типанова, дома №№16, 16 корпус 1, 17, 21, 22;
- улица Шевченко, дома №№10/23, 21/25, 3.
С графиком плановых отключений можно ознакомиться