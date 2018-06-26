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11:03, 26 июня 2018 2 426
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Как рязанцы болели за сборную России в матче с Уругваем. Фото

Как рязанцы болели за сборную России в матче с Уругваем. Фото

В понедельник, 25 июня, сборная России по футболу сыграла третий матч на домашнем чемпионате мира. Последняя игра в группе завершилась первым поражением на турнире, команда уступила Уругваю — 3:0.

В Рязани болельщики собрались под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город». Несмотря на ранее начало (17:00), матч собрал около сотни горожан. Фанаты, которым не хватало мест, садились прямо на пол.

Перед матчем некоторые рязанцы были уверены в победе сборной, опираясь на предыдущие результаты.

«Мы Египет уверенно обыграли, а уругвайцы мучились с ним. Сегодня точно не проиграем», — отметил болельщик Валерий.

Атаки сборной рязанцы поддерживали кричалками и аплодисментами, а на пропущенные голы реагировали спокойно и сдержанно.

Отметим, что после первого тайма часть болельщиков покинули импровизированную «фан-зону».

После матча рязанцы сохранили оптимизм и веру в сборную.

«Матч ничего не значил. Все равно мы уже вышли из группы. Хотелось бы сыграть, конечно, против Португалии, а не Испании», — отметила Евгения.

Следующий матч Россия сыграет с Испанией 1 июля.


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