Как рязанцы болели за сборную России в матче с Уругваем. Фото

В понедельник, 25 июня, сборная России по футболу сыграла третий матч на домашнем чемпионате мира. Последняя игра в группе завершилась
В Рязани болельщики собрались под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город». Несмотря на ранее начало (17:00), матч собрал около сотни горожан. Фанаты, которым не хватало мест, садились прямо на пол.
Перед матчем некоторые рязанцы были уверены в победе сборной, опираясь на предыдущие результаты.
«Мы Египет уверенно обыграли, а уругвайцы мучились с ним. Сегодня точно не проиграем», — отметил болельщик Валерий.
Атаки сборной рязанцы поддерживали кричалками и аплодисментами, а на пропущенные голы реагировали спокойно и сдержанно.
Отметим, что после первого тайма часть болельщиков покинули импровизированную «фан-зону».
После матча рязанцы сохранили оптимизм и веру в сборную.
«Матч ничего не значил. Все равно мы уже вышли из группы. Хотелось бы сыграть, конечно, против Португалии, а не Испании», — отметила Евгения.
Следующий матч Россия сыграет с Испанией 1 июля.