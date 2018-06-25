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15:30, 25 июня 2018 1 366
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В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина»

В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина»

В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина». Об этом сообщила администрация города.

Со 2 июля у торгового центра организуют пешеходную зону. Подъезжать к «Малине» разрешат только спецмашинам.


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