В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина». Об этом
Со 2 июля у торгового центра организуют пешеходную зону. Подъезжать к «Малине» разрешат только спецмашинам.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина». Об этом
Со 2 июля у торгового центра организуют пешеходную зону. Подъезжать к «Малине» разрешат только спецмашинам.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьУтонувший в Ряжском районе мужчина перед гибелью отдыхал с друзьями на берегу
|
cледующая новость →Пьяный житель Варских убил и закопал своего знакомого
В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.