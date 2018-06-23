Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе

Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина опубликовала откровенное фото, удивившее поклонников. Снимок она выложила в своем Instagram в четверг, 21 июня.
«Солнцестояние…Солнцеворот… одеться в солнечный свет… пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии — огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты, тишины, вдохновения. Мира и Света всем», — написала актриса.
Фото Толкалина сделала вместе с подругой
Подписчики бурно отреагировали на опубликованный снимок. Многие назвали его «прекрасным», а девушек на фото — «богинями».
Напомним, Толкалина ранее уже