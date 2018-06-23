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16:47, 23 июня 2018 1 349
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Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе

Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе

Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина опубликовала откровенное фото, удивившее поклонников. Снимок она выложила в своем Instagram в четверг, 21 июня.

«Солнцестояние…Солнцеворот… одеться в солнечный свет… пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии — огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты, тишины, вдохновения. Мира и Света всем», — написала актриса.

Фото Толкалина сделала вместе с подругой

Подписчики бурно отреагировали на опубликованный снимок. Многие назвали его «прекрасным», а девушек на фото — «богинями».

Напомним, Толкалина ранее уже выкладывала откровенные кадры, сделанные на природе.


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