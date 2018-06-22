В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. В воскресенье, 23 июня, в регионе будет высокая пожароопасность, сообщил сайт Гидрометцентра России.
Потенциально опасной погода будет во всех областях ЦФО, кроме Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Воронежской: там ввели «оранжевый» уровень опасности.
Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней опасности. «Оранжевый» и «красный» уровни предполагают стихийные бедствия и разрушения.
По данным синоптиков, днем в субботу в Рязанской области воздух