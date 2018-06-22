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22:33, 22 июня 2018 277
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В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности 1

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. В воскресенье, 23 июня, в регионе будет высокая пожароопасность, сообщил сайт Гидрометцентра России.

Потенциально опасной погода будет во всех областях ЦФО, кроме Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Воронежской: там ввели «оранжевый» уровень опасности.

Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней опасности. «Оранжевый» и «красный» уровни предполагают стихийные бедствия и разрушения.

По данным синоптиков, днем в субботу в Рязанской области воздух прогрееется до +34 градусов.


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