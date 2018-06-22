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21:05, 22 июня 2018 87
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Рязанский маршрутчик за рулем разговаривал по Skype. Видео

Рязанский маршрутчик за рулем разговаривал по Skype. Видео

Рязанский маршрутчик за рулем разговаривал по Skype. Ролик опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора видео, этот случай произошел в маршрутке №53.

В апреле водитель маршрутки №95 высадил школьника из-за трех рублей. В начале июня горожанин поблагодарил маршрутчика за «нежную езду».


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