Рязанский маршрутчик за рулем разговаривал по Skype. Видео

Рязанский маршрутчик за рулем разговаривал по Skype. Ролик опубликовали в группе «
По словам автора видео, этот случай произошел в маршрутке №53.
В апреле водитель маршрутки №95
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский маршрутчик за рулем разговаривал по Skype. Ролик опубликовали в группе «
По словам автора видео, этот случай произошел в маршрутке №53.
В апреле водитель маршрутки №95
© RZN.info
|
cледующая новость →Дубль Мусы принес нигерийцам победу над Исландией в матче ЧМ-2018
Малый бизнес в сфере торговли и общепита перейдет на онлайн-кассы с 1 июля.