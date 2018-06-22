Рязанцы возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Фото

Рано утром в пятницу, 22 июня, на Скорбященском мемориальном кладбище прошла патриотическая акция «Я Помню», посвященная Дню памяти и скорби. Около 600 рязанцев почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
На мероприятии присутствовали ветераны, студенты и жители Рязани, а также вице-губернатор Игорь Греков, председатель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» Артем Никитин, представители силовых структур.
«Память о подвиге людей, защитивших мир от фашизма, о силе духа нашего народа была и остается священной. Для всех нас дело чести — сохранить правду о войне. Всему поколению ветеранов — благодарность и уважение навсегда. Низкий поклон всем, кто сражался за победу на передовой и в тылу», — сказал Греков.
Рязанцы возложили цветы к Вечному огню и выложили из свечей надпись «Я помню».
«Сколько бы ни прошло лет и сколько бы ни сменилось поколений, мы, ныне живущие, продолжаем говорить, что никто не забыт, ничто не забыто» — сказал Артем Никитин.
Фото ИД «Пресса»