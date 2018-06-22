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20:22, 22 июня 2018 218

На Рязанском приборном заводе почтили память участников Великой Отечественной

На Рязанском приборном заводе почтили память участников Великой Отечественной

22 июня на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) возложили цветы к мемориальной стеле с Огнем памяти. В церемонии приняли участие руководители предприятия во главе с генеральным директором АО «ГРПЗ» Павлом Будаговым. Память погибших на войне и ушедших фронтовиков почтили минутой молчания.

На плитах стелы увековечены имена бывших работников АО «ГРПЗ». Памятник возвели в 2005 году в честь 60-летия Великой Победы у центральной проходной завода.

Стела — не единственный мемориал, созданный по инициативе и на средства предприятия в Рязани. В 2010 году на фасадах домов, в которых проживали бывшие работники завода — Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Никита Семенович Синицын и Кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев, торжественно открыли памятные доски.

В разные годы в Рязанской области при поддержке Государственного Рязанского приборного завода установили несколько памятников бойцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и во время выполнения воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. В их числе — Мемориал воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, который находится недалеко от завода, в центре Рязани на площади Маргелова.

В канун Дня Победы работники производственно-технического комплекса «Инструментальное производство» АО «ГРПЗ» отреставрировали плиты мемориала, восстановили буквы, открепившиеся под воздействием погоды. Такую работу сотрудники предприятия проводят ежегодно на протяжении многих лет.


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