У берегов Крыма на затонувшем судне дайверы нашли картины Айвазовского

У берегов Крыма на затонувшем судне дайверы нашли картины Ивана Айвазовского. Участники подводной экспедиции «Нептун» обнаружили на затонувшем в конце 19 века пароходе «Генерал Коцебу» более десяти картин, передает
В сообщении отметили, что картины практически не сохранились. На них видны лишт отдельные фрагменты, но под слоем ила есть еще картины, которые «могли сохраниться идеально».
«Очень большая вероятность, что среди них могут быть картины кисти Айвазовского», — рассказал руководитель экспедиции Роман Дунаев.
Судно находится на глубине около 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе полуострова.