Самарские врачи изучили бережливое производство в рязанских поликлиниках. Об этом сообщил
В Рязань приехали представители самарского минздрава и городской поликлиники №1. Гости ознакомились с работой рязанских детских поликлиник №1 и №7, консультационно-поликлинического отделения больницы имени Семашко.
С помощью методик бережливого производства в детских поликлиниках внедрили программу «Единого талона» прохождения профилактического осмотра.
«Это позволило сократить сроки ожидания консультаций и длительность прохождения профилактического осмотра детьми первого года жизни до одного часа», — отметили в сообщении.
Также в больницах организовали кабинет профилактического преима, ежедневную работу кабинета неотложной помощи, провели оптимизация работы регистратуры, внедрили информационные технологии, организовали работу колл-центра.
В больнице имени Семашко самарские врачи ознакомились с организацией работы регистратуры. Отмечается, что время ожидания записи на прием сократилось в шесть раз и составляет не более трех минут. Пребывание пациента в поликлинике также сократилось — вдвое.
Делегация ознакомилась и с организацией хранения медицинской документации, работой информационной системы, с обращениями граждан в интернете, опсетили стационарные отделения.
«Самарские медики планируют внедрять в своих медицинских организациях опыт рязанских клиник», — отметили в сообщении.