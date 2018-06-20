Рязанка разлучила семью уток, гулявшую по Почтовой. Видео

Рязанка разлучила семью уток, гулявшую по Почтовой. В среду, 20 июня, женщина заметила птиц в центре города, поймала утят и посадила их в целлофановый пакет. При этом мать утят она не забрала.
Поступок вызвал неоднозначную реакцию горожан, проходивших мимо. Рязанка рассказала, что перед этим звонила в МЧС с просьбой поймать семейство и отвезти на пруд в Дашково-Песочне. По словам женщины, она испугалась, что утки попадут под машину, а в МЧС отказались от «спасательной операции» из-за отсутствия сети.
Рязанка решила самостоятельно отвезти утят на пруд, но утку ловить отказалась. Неравнодушные рязанцы обратились к зоозащитникам, чтобы отловить утиное семейство и отвезти на пруд. Когда на место прибыл доброволец, утка уже улетела.
Горожане кинулись на поиски кряквы, но в это время женщина вместе с утятами уже скрылась. Напомним, ранее утку с утенком