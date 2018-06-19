В Рыбновском районе прошли конные соревнования. Фото

В субботу, 16 июня, в поселке Дивово Рязанской области прошел конно-спортивный праздник за кубок Евпатия Коловрата. Об этом пишет издательство «
На мероприятие съехались гости из Рязанской, Московской, Ивановской, Тамбовской, Тульской и Калужской областей.
В начале участники прошли парадом во главе с победительницей соревнований «Кубок Победы», членом сборной команды по конкуру, спортсменкой второго разряда Еленой Стародумовой. Ей предоставили почетное право поднять флаг России открыть праздник.
Зрители увидели выступления коллективов района, а также ансамбля «Михайловские казаки», конное дефиле, где можно было увидеть лошадей различных пород и мастей, а также узнать об их истории и происхождении.
В соревнованиях всадники прошли маршруты с препятствиями высотой 120, 110, 100 и 80 сантиметров.