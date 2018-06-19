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20:45, 19 июня 2018 436
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Появилось видео с места аварии на Михайловском шоссе

Появилось видео с места аварии на Михайловском шоссе

Появилось видео с места аварии на Михайловском шоссе на окраине Рязани. Ролик опубликовали во «Вконтакте».

Автор поста рассказал, что ДТП произошло между селами Мушковатово и Подвязье.

Напомним, авария произошло во вторник, 19 июня.

Видео Юрия Таранец


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