Появилось видео с места аварии на Михайловском шоссе на окраине Рязани. Ролик опубликовали во «Вконтакте».
Автор поста рассказал, что ДТП произошло между селами Мушковатово и Подвязье.
Напомним, авария
Видео Юрия Таранец
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Появилось видео с места аварии на Михайловском шоссе на окраине Рязани. Ролик опубликовали во «Вконтакте».
Автор поста рассказал, что ДТП произошло между селами Мушковатово и Подвязье.
Напомним, авария
Видео Юрия Таранец
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