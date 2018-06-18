Пернатые читатели. В рязанскую библиотеку пришли утка с утенком

В областную библиотеку имени Горького пришли утка с утенком. Фотографиями
О том, как утки и другие птицы выводят птенцов, ранее
В Рязани есть пруд «Серая шейка», где
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В областную библиотеку имени Горького пришли утка с утенком. Фотографиями
О том, как утки и другие птицы выводят птенцов, ранее
В Рязани есть пруд «Серая шейка», где
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.