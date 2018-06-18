Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:38, 18 июня 2018 476
 0    0

На классе. Бельгия разгромила Панаму в своем первом матче на чемпионате мира

На классе. Бельгия разгромила Панаму в своем первом матче на чемпионате мира

Бельгия разгромила Панаму в своем первом матче на чемпионате мира. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 3:0.

С первых минут дебютанты мундиаля встали в глухую оборону и несмотря на ощутимое преимущество соперника выстояли первый тайм. Но повторить подвиг исландцев, вырвавших ничью в матче с Аргентиной, панамцам не удалось. На 47-й минуте Дрис Мертенс пробил с лету из угла штрафной в дальнюю «девятку».

У вратаря Хайме Пенедо не было никаких шансов — 1:0. Через семь минут Панама могла сравнять: Мичаэль Мурильо после заброса в штрафную получил мяч, вышел один на один, но не смог переиграть Тибо Куртуа.

На 69-й минуте Бельгия удвоила преимущество. Кевин Де Брейне ворвался в штрафную и внешней стороной стопы «вырезал» подачу на Ромелу Лукаку. Габаритный нападающий МЮ продавил защитника в падении отправил мяч в сетку — 2:0. Через 6 минут он оформил дубль. В контратаке Азар отдал вразрез на Лукаку, нападающий выскочил один на один с вратарем и технично его перебросил — 3:0.

За пять минут до конца основного времени пришлось потрудится голкиперу бельгийцев. Защитник попытался перехватить мяч, но он отлетел в игроку соперника на границе вратарской. К счастью для фаворитов, Куртуа оказался первым на мяче и забрал его. До конца игры счет не изменился.

Бельгия зарабатывает три очка и пока занимает первое место в группе G, в которой также выступают Англия и Тунис. Они сыграют между собой сегодня, начало в 21:00.

Фото с сайта FIFA


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
20:38, 18 июня 2018
На классе. Бельгия разгромила Панаму в своем первом матче на чемпионате мира
18:43, 18 июня 2018
Клуб, обогнавший ФК «Рязань» в борьбе за второе место, прекратил существование
17:01, 18 июня 2018
Швеция с минимальным счетом обыграла Корею
22:58, 17 июня 2018
Бразилия не справилась со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2018
21:48, 17 июня 2018
Выдра из Сочи предсказала победу России над Египтом на ЧМ-2018. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 29 754
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 20 937
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 801
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 962
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 482
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум