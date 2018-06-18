На классе. Бельгия разгромила Панаму в своем первом матче на чемпионате мира

Бельгия разгромила Панаму в своем первом матче на чемпионате мира. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 3:0.

С первых минут дебютанты мундиаля встали в глухую оборону и несмотря на ощутимое преимущество соперника выстояли первый тайм. Но повторить подвиг исландцев, вырвавших ничью в матче с Аргентиной, панамцам не удалось. На 47-й минуте Дрис Мертенс пробил с лету из угла штрафной в дальнюю «девятку».

У вратаря Хайме Пенедо не было никаких шансов — 1:0. Через семь минут Панама могла сравнять: Мичаэль Мурильо после заброса в штрафную получил мяч, вышел один на один, но не смог переиграть Тибо Куртуа.

На 69-й минуте Бельгия удвоила преимущество. Кевин Де Брейне ворвался в штрафную и внешней стороной стопы «вырезал» подачу на Ромелу Лукаку. Габаритный нападающий МЮ продавил защитника в падении отправил мяч в сетку — 2:0. Через 6 минут он оформил дубль. В контратаке Азар отдал вразрез на Лукаку, нападающий выскочил один на один с вратарем и технично его перебросил — 3:0.

За пять минут до конца основного времени пришлось потрудится голкиперу бельгийцев. Защитник попытался перехватить мяч, но он отлетел в игроку соперника на границе вратарской. К счастью для фаворитов, Куртуа оказался первым на мяче и забрал его. До конца игры счет не изменился.

Бельгия зарабатывает три очка и пока занимает первое место в группе G, в которой также выступают Англия и Тунис. Они сыграют между собой сегодня, начало в 21:00.