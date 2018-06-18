Англия в дополнительное время вырвала победу у Туниса в своем первом матче на чемпионате мира в России. Встреча на стадионе в Волгограде закончилась со счетом 2:1.
С первых минут англичане забрали мяч себе и имели несколько опаснейших моментов: могли забивать Лингард и Стерлинг, последний не попал в пустые ворота. На одиннадцатой минуте родоначальники футбола все-таки забили после углового.
Вратарь сборной Туниса вытащил практически «мертвый» мяч после удара Стоунса головой, но первым на добивании оказался Кейн. Англичане продолжали атаковать, но забили африканцы. Уолкер после подачи с фланга свалил в своей штрафной Бен Юссефа. Фержани Сасси не промахнулся с точки — 1:1. До конца первого тайма счет не изменился.
Во втором тайме подопечные Саутгейта атаковали, но практически не создавая серьезной опасности у ворот соперника. Дело шло к еще одной сенсации, но слово снова взял капитан «Трех львов» Гарри Кейн.
Англичане заработали угловой. Триппьер подал в центр штрафной, Магир выполнил скидку во вратарскую, где пас замкнул Кейн, отправив мяч в ближний угол.
После победы англичане поднялись на вторую строчку в группе G, уступая по разнице мячей Бельгийцам, у которых так же три очка после
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