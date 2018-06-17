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21:48, 17 июня 2018 551
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Выдра из Сочи предсказала победу России над Египтом на ЧМ-2018. Видео

Выдра из Сочи предсказала победу России над Египтом на ЧМ-2018. Видео

Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал сборной России победу над командой Египта в матче во вторник, 19 июня. Об этом передает «РИА Новости».

«Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны», — рассказала заместитель директора ООО «Сочинский аквариум» Жанна Зазина.

Ранее Гарри предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией. Россияне выиграли со счетом 5:0.

Ранее результаты матчей чемпионата мира уже предсказывали другие животные из российских зоопарков и биологических центров.


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