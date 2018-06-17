Выдра из Сочи предсказала победу России над Египтом на ЧМ-2018. Видео

Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал сборной России победу над командой Египта в матче во вторник, 19 июня. Об этом передает «
«Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны», — рассказала заместитель директора ООО «Сочинский аквариум» Жанна Зазина.
Ранее Гарри предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией. Россияне
Ранее результаты матчей чемпионата мира уже предсказывали другие животные из российских зоопарков и биологических центров.