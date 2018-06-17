В центре Рязани провалился асфальт

На улице Пожалостина провалился асфальт. Фото опубликликовал очевидец в группе «
По словам автора, снимок сделан около дома №12 по улице Пожалостина. Яма появилась около канализационного люка.
Ранее провалившийся асфальт
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На улице Пожалостина провалился асфальт. Фото опубликликовал очевидец в группе «
По словам автора, снимок сделан около дома №12 по улице Пожалостина. Яма появилась около канализационного люка.
Ранее провалившийся асфальт
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.