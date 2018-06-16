Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 29 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в мае составила 3 тысячи 621 рубль и 73 копейки. Это на 29 рублей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 4 211 рублей, самым дешевым — липецкий, его стоимость составила 3 269 рублей.
В среднем по округу показатель достиг 4 134 рубля, по России — 3 969 рублей. По Рязанской области за прошедший месяц в ЦФО показатель упал в орловском и воронежском регионах.
В целом в округе набор подорожал на 0,8%, в стране — на 0,6%.