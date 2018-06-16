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13:57, 16 июня 2018 523
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Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 29 рублей

Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 29 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в мае составила 3 тысячи 621 рубль и 73 копейки. Это на 29 рублей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 4 211 рублей, самым дешевым — липецкий, его стоимость составила 3 269 рублей.

В среднем по округу показатель достиг 4 134 рубля, по России — 3 969 рублей. По Рязанской области за прошедший месяц в ЦФО показатель упал в орловском и воронежском регионах.

В целом в округе набор подорожал на 0,8%, в стране — на 0,6%.


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