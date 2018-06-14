В центре Рязани троллейбус сбил пешехода. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в субботу, 9 июня, на Первомайском проспекте.
На ролике видно, как мужчина пытается перебежать дорогу вне пешеходного перехода.
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В центре Рязани троллейбус сбил пешехода. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в субботу, 9 июня, на Первомайском проспекте.
На ролике видно, как мужчина пытается перебежать дорогу вне пешеходного перехода.
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