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17:52, 14 июня 2018 1 110
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В центре Рязани троллейбус сбил пешехода. Видео 1

В центре Рязани троллейбус сбил пешехода. Видео

В центре Рязани троллейбус сбил пешехода. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 9 июня, на Первомайском проспекте.

На ролике видно, как мужчина пытается перебежать дорогу вне пешеходного перехода.


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