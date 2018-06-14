Под Рязанью из пруда подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело подняли в четверг, 14 июня, около 14:20 из пруда Дубянки у Совхоза Рязанского в Рязанском районе.
На место происшествия выезжали одна единица техники и четыре спасателя.
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Под Рязанью из пруда подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело подняли в четверг, 14 июня, около 14:20 из пруда Дубянки у Совхоза Рязанского в Рязанском районе.
На место происшествия выезжали одна единица техники и четыре спасателя.
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