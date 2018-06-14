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14:56, 14 июня 2018 748
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Под Рязанью из пруда подняли тело мужчины

Под Рязанью из пруда подняли тело мужчины

Под Рязанью из пруда подняли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело подняли в четверг, 14 июня, около 14:20 из пруда Дубянки у Совхоза Рязанского в Рязанском районе.

На место происшествия выезжали одна единица техники и четыре спасателя.


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