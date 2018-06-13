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9:38, 13 июня 2018 862
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В Скопине осудят сбежавшего из колонии заключенного

В Скопине осудят сбежавшего из колонии заключенного

В Скопинский райсуд поступило уголовное дело в отношении заключенного ИК-3, который в феврале 2018 года сбежал из колонии.

Мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (кража). После побега его задержали во Владимирской области и вернули в места лишения свободы.

В отношении обвиняемого возбудили дело по части 1 статьи 313 УК РФ. Он ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.


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