В Скопине осудят сбежавшего из колонии заключенного

В
Мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (кража). После побега его
В отношении обвиняемого возбудили дело по части 1 статьи 313 УК РФ. Он ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В
Мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (кража). После побега его
В отношении обвиняемого возбудили дело по части 1 статьи 313 УК РФ. Он ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПеред ЧМ-2018 Роскачество назвало самое вкусное пиво
|
cледующая новость →В Рязани начались массовые отключения горячей воды. Адреса
К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.