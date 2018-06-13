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12:29, 13 июня 2018 198
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В России стабилизировались цены на топливо — Минэнерго

В России стабилизировались цены на топливо — Минэнерго

Фото: Kremlin.ru

Министр энергетики Александр Новак заявил, что в России стабилизировались цены на топливо. Об этом передает ТАСС.

По его словам, в ряде регионов продолжается небольшой рост цен.

«Мы видим: ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях, на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», — сказал министр энергетики Александр Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.


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