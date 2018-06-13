Министр энергетики Александр Новак заявил, что в России стабилизировались цены на топливо. Об этом передает
По его словам, в ряде регионов продолжается небольшой рост цен.
«Мы видим: ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях, на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», — сказал министр энергетики Александр Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.