Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей за литр

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей заявил, что правительство располагает «всеми инструментами», чтобы не допустить роста цен на топливо. Об этом передает «
«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — сказал он.
В воскресенье, 10 июня, президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов выразил мнение, что меры, принимаемые правительством, ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.
Ранее министр энергетики Александр Новак