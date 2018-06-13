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15:47, 13 июня 2018 204
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Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей за литр

Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей за литр

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей заявил, что правительство располагает «всеми инструментами», чтобы не допустить роста цен на топливо. Об этом передает «РИА Новости».

«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — сказал он.

В воскресенье, 10 июня, президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов выразил мнение, что меры, принимаемые правительством, ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что в России стабилизировались цены на топливо.


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