Робби Уильямс и Аида Гарифулина споют на открытии чемпионата мира по футболу в России

Британский поп-исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифулина выступят в «Лужниках» на открытии чемпионата мира по футболу. Также в церемонии примет участие двукратный победитель турнира — бразилец Роналдо, передает «
Шоу начнется за полчаса до первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии — в четверг, 14 июня, в 17:30 по московскому времени.
Робби Уильямс заявил, что в восторге от того, что снова приедет в Россию. «Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира ФИФА на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта», — сказал певец.
Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.