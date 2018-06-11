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13:22, 11 июня 2018 508
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Робби Уильямс и Аида Гарифулина споют на открытии чемпионата мира по футболу в России

Робби Уильямс и Аида Гарифулина споют на открытии чемпионата мира по футболу в России

Британский поп-исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифулина выступят в «Лужниках» на открытии чемпионата мира по футболу. Также в церемонии примет участие двукратный победитель турнира — бразилец Роналдо, передает «Интерфакс».

Шоу начнется за полчаса до первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии — в четверг, 14 июня, в 17:30 по московскому времени.

Робби Уильямс заявил, что в восторге от того, что снова приедет в Россию. «Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира ФИФА на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта», — сказал певец.

Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.


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