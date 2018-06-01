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9:28, 1 июня 2018 356
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В России на время Чемпионата мира по футболу появится новый дорожный знак

В России на время Чемпионата мира по футболу появится новый дорожный знак

В России на время Чемпионата мира по футболу появится новый дорожный знак. Знак «Движение автобусов запрещено» будет действовать с 1 июня по 17 июля, передает «РИА Новости».

Действие нового знака не коснется автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам перевозок, а также смешным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

На время проведения ЧМ-2018 запрещается въезд автобусов в Москву, Санкт-Петерабург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самару, а с 1 июня по 30 июня — на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.

Исключением станут автобусы, осуществляющие регулярные муниципальные и межмуниципальные маршруты, а также автобусы, оборудованные «Глонассом» и имеющие разрешение от МВД.


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