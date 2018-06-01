В России на время Чемпионата мира по футболу появится новый дорожный знак. Знак «Движение автобусов запрещено» будет действовать с 1 июня по 17 июля, передает «
Действие нового знака не коснется автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам перевозок, а также смешным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
На время проведения ЧМ-2018 запрещается въезд автобусов в Москву, Санкт-Петерабург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самару, а с 1 июня по 30 июня — на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.
Исключением станут автобусы, осуществляющие регулярные муниципальные и межмуниципальные маршруты, а также автобусы, оборудованные «Глонассом» и имеющие разрешение от МВД.