Пострадавший в аварии у Ласкова пассажир «Кии» скончался

20-летний пассажир Kia, которого зажало в салоне в аварии у Ласкова, скончался в больнице. Об этом пишет ИД «
ДТП
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
20-летний пассажир Kia, которого зажало в салоне в аварии у Ласкова, скончался в больнице. Об этом пишет ИД «
ДТП
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЕще двадцать рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. Фото
|
cледующая новость →В субботу в Дягилеве ограничат движение из-за закрытия «Авидартса»
Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.