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13:27, 1 июня 2018 2 017
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Пострадавший в аварии у Ласкова пассажир «Кии» скончался 2

Пострадавший в аварии у Ласкова пассажир «Кии» скончался

Фото: Издательство «Пресса»

20-летний пассажир Kia, которого зажало в салоне в аварии у Ласкова, скончался в больнице. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 31 мая. 19-летний водитель Kia, направлявшийся в сторону Ласкова, столкнулся на «встречке» с Toyota Land Cruiser. 20-летнего пассажира Kia с серьезными травмами доставили в больницу, спасти его не удалось.


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