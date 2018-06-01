Глава ФАС предложил «крайнюю меру» для сдерживания цен на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что уменьшение экспорта нефтепродуктов из России можно рассматривать как «крайнюю меру» для сдерживания внутренних цен. Об этом передает « РИА Новости ».

«Меры, естественно, рыночные — максимальное наполнение своего рынка. Как его можно наполнить? Максимальное увеличение производства, загрузки мощностей, невыведение в ремонт заводов, уменьшение экспорта как крайняя мера. Прежде всего, нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке, грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита», — прокомментировал Артемьев.

Он отметил, что компании должны добровольно принимать решение об ограничении экспорта.

«Это просто сами компании должны поддерживать. Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?» — сказал Артемьев.

По его словам, вопрос о начале интервенций в части нефтепродуктов не рассматривается.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтекомпаниями заявил, что власти планируют снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на две тысячи рублей за тонну уже с 1 июня, и дополнительно на 700 рублей за тонну — с 1 июля.