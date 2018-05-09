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8:25, 9 мая 2018 343
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Сохранить историческую правду. Любимов поздравил рязанцев с Днем Победы

Сохранить историческую правду. Любимов поздравил рязанцев с Днем Победы

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов поздравил рязанцев с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Обращение губернатора к жителям области появилось на сайте регионального правительства.

«В эти майские дни мы чествуем поколение героев, чей ратный и трудовой подвиг всегда будет для нас высоким нравственным ориентиром, примером беззаветного служения Отчизне, — отметил Любимов. — Уважаемые ветераны! Мы гордимся тем, что нам довелось жить с вами в одно время и на одной земле, учиться у вас беречь и любить свою землю».

По словам губернатора, задача современного поколения заключается в том, чтобы сохранить для потомков историческую правду.

«Для того, чтобы предотвратить новые войны, важно помнить уроки Великой Отечественной», — подчеркнул он.

Губернатор также отметил, что в Рязанской области делается все для того, «чтобы каждый ветеран был окружен должным вниманием и заботой».


© RZN.info

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