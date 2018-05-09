На пожаре в Горроще пострадал человек. Об этом
Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Гоголя поступил в среду, 9 мая, в 1:35. На место выезжали пять пожарных расчетов.
Огонь повредил одну из комнат «двушки».
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На пожаре в Горроще пострадал человек. Об этом
Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Гоголя поступил в среду, 9 мая, в 1:35. На место выезжали пять пожарных расчетов.
Огонь повредил одну из комнат «двушки».
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.