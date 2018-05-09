На клепиковском кладбище дорожку к могиле ветерана завалили мусором

На кладбище в Спас-Клепиках дорожку к могиле ветерана Василия Кузнецова завалили мусором. Об этом сообщает издательство «
Родственница ветерана Людмила Никишова пожаловалась, что свалку не могут убрать второй год. В прошлом году она обращалась в районную администрацию, однако там сослались на отсутствие денег и пообещали убрать мусор в 2018 году.
«Наступил 2018-й, но свалку не только не убрали, она еще и выросла в размерах», — рассказала женщина. — У Василия Степановича осталась вдова, она тоже в возрасте. Случись что — и ее просто не будет возможности похоронить рядом с мужем: к могиле не подступиться. Почему у нас одни могилы ветеранов обихаживают волонтеры, школьники, а другие просто заваливают мусором?".