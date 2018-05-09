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13:26, 9 мая 2018 221
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На клепиковском кладбище дорожку к могиле ветерана завалили мусором

На клепиковском кладбище дорожку к могиле ветерана завалили мусором

Фото: Издательство «Пресса»

На кладбище в Спас-Клепиках дорожку к могиле ветерана Василия Кузнецова завалили мусором. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Родственница ветерана Людмила Никишова пожаловалась, что свалку не могут убрать второй год. В прошлом году она обращалась в районную администрацию, однако там сослались на отсутствие денег и пообещали убрать мусор в 2018 году.

«Наступил 2018-й, но свалку не только не убрали, она еще и выросла в размерах», — рассказала женщина. — У Василия Степановича осталась вдова, она тоже в возрасте. Случись что — и ее просто не будет возможности похоронить рядом с мужем: к могиле не подступиться. Почему у нас одни могилы ветеранов обихаживают волонтеры, школьники, а другие просто заваливают мусором?".


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