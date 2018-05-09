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16:31, 9 мая 2018 390
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День Победы. Обзор снимков рязанцев в Instagram

День Победы. Обзор снимков рязанцев в Instagram

Торжества в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в среду, 9 мая, начались с возложения цветов на площади Победы.

После парада на площадь Ленина под аплодисменты рязанцев отправились УАЗы и автобусы с ветеранами, военная техника, а затем — «Бессмертный полк».

Парад в Рязани также сфотографировали с высоты птичьего полета.

Редакция RZN.info подготовила небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.

Фото пользователя natashenyka83


Публикация от @natashenyka83

© RZN.info

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