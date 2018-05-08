За неделю клещи покусали 209 рязанцев, в том числе 63 ребенка. Эти показатели не превышают прошлогодние,
Специалисты установили зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза (10,6%) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (2,1%).
«Территория Рязанской области не входит в число эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту и население не подлежит плановой иммунизации против этой инфекции, — отметили на сайте. — Прививки проводятся медицинскими организациями на договорной основе».
Против клещей сейчас обрабатывают городские парки и территории летних оздоровительных учреждений. Площадь работ — 27,5 гектара.