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11:16, 8 мая 2018 580
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За неделю клещи покусали 209 рязанцев

За неделю клещи покусали 209 рязанцев

Фото: Pixabay.com

За неделю клещи покусали 209 рязанцев, в том числе 63 ребенка. Эти показатели не превышают прошлогодние, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты установили зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза (10,6%) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (2,1%).

«Территория Рязанской области не входит в число эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту и население не подлежит плановой иммунизации против этой инфекции, — отметили на сайте. — Прививки проводятся медицинскими организациями на договорной основе».

Против клещей сейчас обрабатывают городские парки и территории летних оздоровительных учреждений. Площадь работ — 27,5 гектара.


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