В Сасовском районе утонул мужчина

В Сасовском районе Рязанской области утонул мужчина. Об этом сообщил
Во вторник, 8 мая, спасатели из затона реки Цны у деревни Глядково подняли тело мужчины.
На место выезжали семь человек.
Подробности происшествия уточняются.
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В Сасовском районе Рязанской области утонул мужчина. Об этом сообщил
Во вторник, 8 мая, спасатели из затона реки Цны у деревни Глядково подняли тело мужчины.
На место выезжали семь человек.
Подробности происшествия уточняются.
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.