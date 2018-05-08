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16:07, 8 мая 2018 2 431
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В Рязани посадили Аллею городов-героев из туй. Фото

В Рязани посадили Аллею городов-героев из туй. Фото

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 8 мая, в Верхнем городском саду посадили Аллею городов-героев из туй. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

73 дерева высаживали ветераны, представители шести городов-героев (Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы и крепости-героя Бреста), председатель Рязанской гордумы Владислав Фролов, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов и общественность.

«Сегодня мы заложили Аллею городов-героев, которая станет символом нашей общей исторической памяти, общей Победы в Великой Отечественной войне, — отметил Карабасов. — И рязанцы, и ваши земляки плечом к плечу защищали страну, отстаивая свободу и мирную жизнь. Рязанская земля — родина 387 Героев Советского Союза».

Представитель московской делегации, зампред общественной организации ветеранов-афганцев Вячеслав Панов поблагодарил рязанских властей за приглашение.

«Я — уроженец города Рязани, и мне выпала огромная честь представлять город-герой Москву. Мы никогда не забудем подвиг наших фронтовиков и тружеников тыла в Великой Отечественной войне. Прошло 73 года, но память о них останется на века», — подчеркнул он.


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