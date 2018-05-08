Во вторник, 8 мая, с шести кадомских улиц ушла вода. Их подтапливало после разлива реки Мокша,
Вода была в низинах на улицах Центральная, Спортивная, Дружбы, Загорная, Пионерская, Полевая. Жилые дома и строения не подтоплены.
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Во вторник, 8 мая, с шести кадомских улиц ушла вода. Их подтапливало после разлива реки Мокша,
Вода была в низинах на улицах Центральная, Спортивная, Дружбы, Загорная, Пионерская, Полевая. Жилые дома и строения не подтоплены.
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.