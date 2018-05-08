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13:07, 8 мая 2018 415
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С шести кадомских улиц ушла вода

С шести кадомских улиц ушла вода

Во вторник, 8 мая, с шести кадомских улиц ушла вода. Их подтапливало после разлива реки Мокша, сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Вода была в низинах на улицах Центральная, Спортивная, Дружбы, Загорная, Пионерская, Полевая. Жилые дома и строения не подтоплены.


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