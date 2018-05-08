В День Победы рязанцы смогут возложить цветы к новому мемориалу на Московском шоссе. Его оборудовали полгода назад, напомнили в пресс-службе «Северной компании».
У моста через Трубеж расположены противотанковые «ежи» и мемориальный камень с надписью «Рубеж обороны 1941-1942».
«Именно здесь тысячи жителей прифронтовой Рязани осенью 1941-го готовились к встрече врага: делали более обрывистым берег реки, копали противотанковые рвы, готовили баррикады, окопы для укрытия артиллерии и пулеметные точки. Сегодня социально ответственный бизнес взял на себя расходы по созданию мемориала», — рассказал застройщик.
Отмечается, что рядом «Северная компания» возводит новый микрорайон «Метропарк». Две улицы в нем названы именами Героев Советского Союза — подпольщика Ивана Земнухова и артиллериста Александра Полина.