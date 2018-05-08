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11:18, 8 мая 2018 621

В День Победы рязанцы смогут возложить цветы к новому мемориалу на Московском шоссе 1

В День Победы рязанцы смогут возложить цветы к новому мемориалу на Московском шоссе

В День Победы рязанцы смогут возложить цветы к новому мемориалу на Московском шоссе. Его оборудовали полгода назад, напомнили в пресс-службе «Северной компании».

У моста через Трубеж расположены противотанковые «ежи» и мемориальный камень с надписью «Рубеж обороны 1941-1942».

«Именно здесь тысячи жителей прифронтовой Рязани осенью 1941-го готовились к встрече врага: делали более обрывистым берег реки, копали противотанковые рвы, готовили баррикады, окопы для укрытия артиллерии и пулеметные точки. Сегодня социально ответственный бизнес взял на себя расходы по созданию мемориала», — рассказал застройщик.

Отмечается, что рядом «Северная компания» возводит новый микрорайон «Метропарк». Две улицы в нем названы именами Героев Советского Союза — подпольщика Ивана Земнухова и артиллериста Александра Полина.


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